زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يضرب جزر سليمان
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٢]
باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر سليمان - أرخبيل يقع شرق دولة بابوا غينيا الجديدة.
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 18:51 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 42 كيلومتر من عاصمة ولاية هونيارا.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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