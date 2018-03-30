زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يضرب جزر سليمان

باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر سليمان - أرخبيل يقع شرق دولة بابوا غينيا الجديدة.

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 18:51 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 42 كيلومتر من عاصمة ولاية هونيارا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.