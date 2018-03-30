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    زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يضرب جزر سليمان

    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٢]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر سليمان - أرخبيل يقع شرق دولة بابوا غينيا الجديدة.

    أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 18:51 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 42 كيلومتر من عاصمة ولاية هونيارا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ : زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يضرب جزر سليمان
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