زلزال قوي بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة رويترز للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 156 كيلومتر من مدينة كوكوبو في جزيرة بريطانيا الجديدة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.