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    سياسة


    لجنة الانتخابات تقر تركيب كاميرات الويب في 1000 مركز للاقتراع

    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٢٧]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    عقدت لجنة الانتخابات المركزية جلسة تالية لها بإشراف رئيس اللجنة مظاهر بناهوف في 30 مارس اليوم.

    أفادت مراسلة أذرتاج ان الجلسة صدقت في البداية على محضر الجلسة المؤرخة في 24 مارس 2018م للجنة.

    ثم قررت اللجنة بتركيب كاميرات الويب لدى 1000 / ألف / مركز للاقتراع تابع لـ 119 دائرة انتخابية بغية متابعة ومراقبة عملية الاقتراع في مراكز التصويت يوم الانتخابات من البداية الى النهاية دون انقطاع مسترشدة بمبدأ إحاطة أراضي الجمهورية باستثناء الأراضي المحتلة إحاطة كاملة.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تقر تركيب كاميرات الويب في 1000 مركز للاقتراع
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