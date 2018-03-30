جدول الجولة الـ21 لدوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم

باكو، 30 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة الحادية والعشرون لدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم غرة ابريل القادم.

أفاد مراسل أذرتاج ان جميع مباريات الجولة ستبثها قناة سي بي سي سبورت بالبث الحي.

وفي المباراة الافتتاحية يحل زيرة ضيفا على كبز الكنجوي على ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم حسنوف الساعة 15.00 بينما يضيف قراباغ الاغدامي كشله في مباراة ستنظم في إستاد اذرسون ارينا في باكو بإدارة الحكم محمدوف الساعة 18.30.

وفي اليوم الثاني من الجولة ثاني ابريل الاثنين يلتقي غابالا في ارضه مع سومغايت الساعة 17.00 على ملعب غابالا المركزي بإدارة الحكم محمدوف فيما يلاقي صبائل نفطجي الساعة 19.30 بإدارة الحكم جباروف على ملعب باكسيل ارينا بالعاصمة باكو.