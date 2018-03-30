أقصو، 30 مارس، أذرتاج تعادل بناء مع ضيفه قراداغ لوكباتان بهدفين مقابل مثليهما في الجولة الـ 21 لدوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة القامة في إستاد قصبة بناء الباكوية قادها الحكم الدولي أقايف أمام 400 مشجع. وسجل الأهداف عبد الله يف د83 وسفروف د90+2 لصالح بناء ورد عليهما تقيزاده د68 ومنافوف د84 لصالح قراداغ. بهذه النتيجة ما انفك قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 43 نقطة فيما تراجع بناء رابعا برصيد 32 نقطة.

AZERTAG.AZ : بناء يتعادل مع قراداغ لوكباتان

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