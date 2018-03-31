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    ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٥‎]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 69.34 دولارا في بورصة لندن بعد زيادته سعره قدر 0.58 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.40 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.56 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
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