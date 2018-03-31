مؤسسة حيدر علييف الخيرية ترسل مساعدات إنسانية إلى روسيا

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

أرسلت مؤسسة حيدر علييف الخيرية مساعدات إنسانية إلى عائلات الضحايا والجرحى أثناء الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارىة بمدينة كيميروفو الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسليم المساعدات الإنسانية إلى كيميروفو بناء على تعليمات رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا.

على مر القرون، أقامت أذربيجان وروسيا علاقات صداقة وجوار. وقد دعم الشعبان دائما بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.

أطلقت مؤسسة حيدر علييف مبادرة لمشاطرة آلام المأساة في كيميروفو ومشاركة حزن عائلات الضحايا والدعم للناجين. دعمت الحكومة الأذربيجانية هذه المبادرة من المؤسسة.

وتم إرسال المساعدات الإنسانية في 30 مارس إلى مدينة كيميروفو على متن طائرة خاصة ونقلها إلى عائلات الضحايا والمصابين.

وجاء موظفو مؤسسة حيدر علييف الخيرية إلى النصب التذكاري ووضعوا باقات من الزهور أمامه.

وﺳﯾﺳﺗﻣر ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات لعائلات الضحايا والمصابين اﻟﯾوم أيضا.

يذكر أن اكثر من 60 شخصا لقي حتفه من ضمنهم 41 من الأطفال جراء حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجارى بمدينة كيميروفو الروسية في 25 مارس.