باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج) انطلق اليوم الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي ذاكر حسنوف ونور الدين جانكلي وليفان إيزوريا في مدينة جيراسون التركية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : انطلاق اجتماع ثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي

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