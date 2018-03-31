    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق اجتماع ثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٥‎١]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انطلق اليوم الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي ذاكر حسنوف ونور الدين جانكلي وليفان إيزوريا في مدينة جيراسون التركية، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :انطلاق اجتماع ثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٣١]
    وزير الدفاع يزور شركة "بايكار ماكينا" التركية
    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٠]
    توقيع مذكرة تفاهم في الدفاع بين أذربيجان وتركيا وجورجيا
    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٢٦]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 101 مرة
    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٩]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 95 مرة
    انطلاق اجتماع ثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي