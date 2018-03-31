قوبا، 31 مارس / آذار، (أذرتاج) سقط 26 سم من الثلج في أراضي محافظتي قوبا وقوصار الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج أنه بدأ تساقط الثلوج ابتداء من صباح الأمس 30 مارس على المناطق الجبلية الأذربيجانية. وقالت الهيئة المحلية للأرصاد الجوية بمحافظة قوبا إن حرارة الطقس انخفضت إلى 6-1 تحت الصفر في المناطق الجبلية الأذربيجانية. يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في مناطق جبلية بمحافظتي قوبا وقوصار 9-3 سم وفي قرية قيريز بمحافظة قوبا 17 سم وفي قرية خيناليق بمحافظة قوبا 26 سم وفي قرية لازا محافظة قوصار 20 سم.

AZERTAG.AZ : سقوط نحو 26 سم من الثلج في قرية خيناليق

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