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    سياسة


    توقيع مذكرة تفاهم في الدفاع بين أذربيجان وتركيا وجورجيا

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٠]

    باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    عقد اليوم الاجتماع الثلاثي بين وزراء الدفاع الأذربيجاني والتركي والجورجي ذاكر حسنوف ونور الدين جانكلي وليفان إيزوريا في مدينة جيراسون التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين أذربيجان وتركيا وجورجيا عقب الاجتماع.

    أطلع وزراء الدفاع معلومات عن المسائل التي نوقشت في الاجتماع للصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب جلسة المحادثات.

    قال وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف إن الاجتماع الثلاثي القادم سيعقد في أذربيجان ودعا زملائه إلى بلدنا.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم في الدفاع بين أذربيجان وتركيا وجورجيا
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