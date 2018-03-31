    • / مجتمع

    مجتمع


    وزير الصحة الإيراني يزور أذربيجان

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]

    طهران، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني حسن قاضي زادة بزيارة أذربيجان في 19 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الوزير الإيراني عديد من لقاءات رسمية لمناقشة تطوير العلاقات في مجال الصحة بين إيران وأذربيجان.

    إلى جانب ذلك، سيتم استعراض آفاق تطوير العلاقات في مجال بناء شركة الأدوية المشتركة في حديقة بيراللهي الصناعية والتعليم الطبي الأذربيجاني والإيران.

    AZERTAG.AZ :وزير الصحة الإيراني يزور أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٤٣]
    السفارة الكويتية في باكو تتوسط في علاج المريضة الأذربيجانية بالسرطان في الكويت
    ١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
    أذربيجان: أكبر معمرين يقطنون المناطق الجبلية
    ٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
    أمريكا تنتج أول علاج جيني للعمى الوراثي
    ١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥‎٥‎]
    أذربيجان: استئصال كامل للمريء واستبداله بالمعدة
    وزير الصحة الإيراني يزور أذربيجان