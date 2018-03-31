وزير الصحة الإيراني يزور أذربيجان

طهران، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيقوم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني حسن قاضي زادة بزيارة أذربيجان في 19 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الزيارة، من المقرر أن يجري الوزير الإيراني عديد من لقاءات رسمية لمناقشة تطوير العلاقات في مجال الصحة بين إيران وأذربيجان.

إلى جانب ذلك، سيتم استعراض آفاق تطوير العلاقات في مجال بناء شركة الأدوية المشتركة في حديقة بيراللهي الصناعية والتعليم الطبي الأذربيجاني والإيران.