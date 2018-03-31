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    الجيش الرياضي يتعادل مع شوالان

    ٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:١٣]

    باكو، 31 مارس، أذرتاج

    تعادل نادي الجيش الرياضي المركزي مع ضيفه شوالان سلبيا في الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة في إستاد باكو التدريبي بالعاصمة أدارها الحكم أحمدوف أمام 130 مشجع.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من الجيش الرياضي ومثلهم من شوالان لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

    وبعد هذا التعادل تراجع الجيش الرياضي الى المركز الخامس برصيد 31 نقطة فيما هبط شوالان الى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

    AZERTAG.AZ :الجيش الرياضي يتعادل مع شوالان
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    الجيش الرياضي يتعادل مع شوالان