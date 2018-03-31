باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج) زار وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف شركة "بايكار ماكينا" التي تنتج طائرات بدون طيار ضمن زيارته لتركيا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه نوقشت خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون العسكري التقني مع قيادة الشركة. تفقد الوزير منتجات الشركة.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يزور شركة "بايكار ماكينا" التركية

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