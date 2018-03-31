باكو، 31 مارس، أذرتاج تغلب صباح على ضيفه زاقاتالا بحساب 3-1 ضمن الجولة الـ 21 لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء الباكوية قادها الحكم دينيف أمام 100 مشجع. وفتح الحساب الضيف الزاقاتالاوي من طرف حسنوف د28 فيما رد عليه مهدييف د29 ود49 وعلي اكبروف د37 من ركلة الجزاء. وعاقب الحكم 3 لاعبين من صباح ولاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وطرد لاعبا من النادي الضيف د45 لمخالفة جسيمة. وبهذه النتيجة استقر صباح سابعا برصيد 30 نقطة فيما تجمد زاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 15 نقطة.

AZERTAG.AZ : صباح يتغلب على زاقاتالا

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