النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تفتتح مركز الإبداع لمقصود ابراهيمبايوف

باكو، 30 مارس (اذرتاج).

حضرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا حفل افتتاح مركز الإبداع للكاتب الاذربيجاني الشهير مقصود ابراهيمبايوف في المدينة القديمة بباكو.

تفقدت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا الظروف المهيأة في مبنى المركز.

تحدثت زوجة الكاتب آنا ابراهيمبايوفا عن متحف ابراهيمبايوف مشيرة الى ان المركز فيه مكتبة وغرفة ادب الى جانب كتب ومؤلفات الكاتب المترجمة الى 36 لغة عالمية فضلا عن لغته الام الأذربيجانية. كذلك تعرض في المركز اوسمة وميداليات وغيرها من الجوائز ووثيقة لترشيح الكاتب الى جائزة النوبل للأدب عام 2012.

كذلك توجد في المركز صور عائلية للكاتب الشهير، واشياء قديمة خاصة به ومجموعة أسلحة قديمة مختلفة لمقصود ابراهيمبايوف.

كتبت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني كلماتها القلبية في كتاب الذكريات.

والهدف الرئيسي من مركز الابداع هو دعم الكتاب الشباب وتبليغ الادب والثقافة الاذربيجانيين وانشاء بيئة ابتكارية للشباب المبدعين والتعاون مع منظمات ومؤسسات ثقافية للبلدان الأجنبية.