الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء البيلاروسي
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٠٥]
باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس الوزراء البيلاروسي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية فلاديمير سيماشكو.
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