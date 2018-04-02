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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء البيلاروسي

    ٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٠٥‎]

    باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس الوزراء البيلاروسي، الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية فلاديمير سيماشكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء البيلاروسي
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