ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 69.68 دولارا في بورصة لندن بعد زيادته سعره قدر 0.34 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.62 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.22 دولارا.