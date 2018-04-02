باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول أبريل الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول مارس الحالي 89 مليونا و782 ألف و731.34 مانات و213.573.88 دولار أمريكي و10 آلاف و736 يورو و5 آلاف روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.