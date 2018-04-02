جهاز الهجرة الأذربيجاني يوقف مهاجرين غير شرعيين من بينهم مغربي وكاميروني

باكو، 2 ابريل (أذرتاج).

قام جهاز الهجرة الاذربيجاني بتوقيف مواطنين من المغرب وكاميرون، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الجهاز.

كذلك تم توقيف 8 مواطنين من نيبال في عملية أجراها الجهاز بالتعاون مع جهاز أمن الدولة.

اتضح ان مواطنين من المغرب والنيبال انتهكوا قواعد الإقامة والسكن في أذربيجان. حيث انهم جاءوا الى أذربيجان بعد ان وعدهم المواطن النيبالي باراجولي سيتارام بتوظيفهم في العمل ذي الراتب العالي. فيما بعد قام جهاز الهجرة الاذربيجاني بترحيل سيتارام بسبب ارتباكه اعمالا غير شرعية.

علاوة على ذلك، اتضح ان لوريلي تينينغ ميشي كريستيلين المواطن الكاميروني الذي تم توقيفه قرر الاقامة غير الشرعية في أذربيجان بعد تخرجه في إحدى الجامعات الأذربيجانية.

تجري الإجراءات الضرورية لترحيل المقيمين غير القانونيين خارج حدود البلد.