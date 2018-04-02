كنجة، 2 أبريل، أذرتاج تعادل كبز الكنجوي مع زيرة الباكوي سلبيا في الجولة الـ21 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم حسنوف أمام 5650 مشجع. وعاقب الحكم لاعبا من كبز ولاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبهذه النتيجة ارتفع زيرة الى المركز الثالث بالمباراة الزائدة برصيد 34 نقطة فيما ظل كبز ثامنا أخيرا برصيد 11 نقطة.

AZERTAG.AZ : كبز يتعادل مع زيرة سلبيا

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