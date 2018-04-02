البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 3 أبريل
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
باكو، 2 أبريل، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 أبريل .
أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 3 أبريل.
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