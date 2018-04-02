قراباغ يكتفي بالتعادل أمام كشله

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

اكتفى قراباغ زعيم الترتيب بالتعادل بهدف مقابل مثله أمام كشله في الجولة الحادية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد اذرسون أرينا أدارها الحكم محمدوف أمام 1200 مشجع.

وفتح الحساب ألخاسوف د34 لصالح كشله فيما رد عليه ريتشارد د57.

وعاقب الحكم لاعبا من قراباغ و3 لاعبين من كشله بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي بجانب طرد لاعب من كل ناد في د60 لسلوك عدواني.

وبهذه النتيجة لا يزال قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 50 نقطة فيما تجمد كشله سابعا قبل الأخير برصيد 17 نقطة.