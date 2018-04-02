غابالا، 2 أبريل، أذرتاج خطف سومغايت التعادل مع غابالا في الجولة الـ21 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم محمدوف أمام 550 مشجع. وفتح الحساب مونروز د55 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه قربانوف د83. وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا ولاعبا من سومغايت بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبعد هذه النتيجة عزز غابالا موقعه ثانيا برصيد 40 نقطة فيما استقر سومغايت ثالثا برصيد 35 نقطة.

AZERTAG.AZ : سومغايت يخطف التعادل مع غابالا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده