باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة خارجية الأكوادور ماريا فرناندا أسبينوزا قارسيسي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة خارجية الأكوادور

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