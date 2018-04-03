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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة خارجية الأكوادور

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:١١]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة خارجية الأكوادور ماريا فرناندا أسبينوزا قارسيسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة خارجية الأكوادور
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