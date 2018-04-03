    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سلفادور

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢١]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.

    أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 17:23 على بعد 84 كم من جنوب شرقي سلفادور وعلى عمق 80 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سلفادور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
    زلزال قوي بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٢]
    زلزال قوي بقوة 5.8 درجات يضرب جزر سليمان
    ٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٥‎٦]
    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان
    ٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٧]
    ابوبكر ابو المجد يكتب: 100 عام على مساعي التطهير العرقي ضد الأذريين
    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سلفادور