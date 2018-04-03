زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سلفادور
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢١]
باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.
أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 17:23 على بعد 84 كم من جنوب شرقي سلفادور وعلى عمق 80 كم تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٦]
٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٢]
٣٠.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٧]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥٨]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٠٢]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥٥]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢١:٤٦]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١١:٤٠]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٩]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
١٦.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٠٨]
١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٥:٣٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٢٧.٠٣.٢٠١٨ [١٤:١٧]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٢٩]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٢٨]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٠]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١٨:١٤]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٢]
٢٩.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٣٤]
٢٨.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك