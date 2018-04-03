زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سلفادور

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.

أفادت وكالة أذرتاج انه ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 17:23 على بعد 84 كم من جنوب شرقي سلفادور وعلى عمق 80 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.