طهران، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج) سيقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة أذربيجان في 5 أبريل. أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الزيارة، سيحضر محمد جواد ظريف مؤتمرا حول موضوع "تشجيع السلام والأمن الدوليين من أجل التنمية المستدامة" في باكو. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني ناخجوان.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الإيراني يزور أذربيجان

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