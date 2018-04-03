منتخب أذربيجان يقابل منتخبي اليونان ومقدونيا
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٣٩]
باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم إعلان البرنامج التحضيري للمنتخب الأذربيجاني تحت 20 عاما في شهر مايو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه ستقام مباراة ودية بين منتخبنا والفريق اليوناني بحلول نهاية الشهر. سينافس الفريق الأذربيجاني المنتخب المقدوني تحت 21 عاما في الفترة ما بين 24-27 مايو بباكو.
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