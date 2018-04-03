نفطجي يتغلب على صبائل بهدفين دون رد

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

تغلب نفطجي على ضيفه صبائل بهدفين دون رد في ختام الجولة الحادية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة في إستاد باكسيل أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم جباروف أمام 600 مشجع.

وسجل هدفي الفائز هيريرا في د49 ود87.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ارتفع نفطجي إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة متقدما أمام صبائل سادسا برصيد 18 نقطة.