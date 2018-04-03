وزير الخارجية الكوري الشمالي يزور أذربيجان

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يون هو يزور أذربيجان للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه العاصمة باكو.

أفادت مراسلة أذرتاج عن يونهاب ان الوزير الكوري الشمالي يون هو يغادر باكو الى موسكو.

هذا وقد سبق أن قال حكمت حاجييف إن المؤتمر الوزاري البيني لوزراء الخارجية في إطار حركة عدم الانحياز في موضوع "تشجيع السلام والأمن الدولي لقاءَ التنمية المستدامة" يعقد في باكو فترة 5-6 أبريل القادم بجانب تنظيم جلسة تمهيدية للمؤتمر الوزاري بمستوى المسؤولين رفيعي المستوى في 3-4 أبريل.

وأضاف ان المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء لدى الحركة والتي تحظى بصفة مراقب لديها والمنظمات الدولية والبلدان والمنظمات المدعوة له بصفة ضيوف خاصة.

وتنضم حاليا الى حركة عدم الانحياز 120 دولة بجانب 17 دولة و10 منظمة دولية مشاركة فيها بصفة مراقب.

وزاد حاجييف ان عدد المشاركين في مؤتمر باكو يزيد عن 800 مشارك بالإضافة الى اعتماد اكثر من 150 ممثل عن وسائل الإعلام المحلية والخارجية لتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر.

واكد حاجييف على التزام أذربيجان بروح ومبادئ حركة عدم الانحياز حيث تمارس أذربيجان نهجا للسياسة الخارجية موجها الى تطوير العلاقات والتعاون مع جميع الدول مع انتهاج السياسة المتزنة دون الانضمام الى أية كتلة او تحالف عسكري: "وبهذا السبب، قرر البلد بعضوية كاملة الحقوق لدى حركة عدم الانحياز عام 2011م بعد ان كانت تحظى بصفة مراقب وستستضيف أذربيجان عام 2019م اجتماع القمة الـ 18 للحركة وترأس المنظمة خلال فترة 2019-2022م."