عقد اجتماع تحضيري بمستوى المسؤولين الكبار لمؤتمر وزراء الخارجية لحركة عدم الانحياز في باكو

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

بدأت فعاليات اجتماع تحضيري بمستوى المسؤولين الكبار لمؤتمر وزراء الخارجية لحركة عدم الانحياز في باكو في 3 أبريل اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان نائب وزير الخارجي الفنزويلي روبن داريو مولينا افتتح الجلسة بكلمة قال فيها إن حركة عدم الانحياز تسهم بين البلدان الأعضاء في تعزيز العلاقات واصفا إياها بمنصة وميدان للتجمع من اجل التشجيع على حقوق الإنسان والسلام والأمن. وابلغ مبادئ حركة عدم الانحياز ونواياها تساعد التنمية المستقرة للبلدان الأعضاء. وحركة عدم الانحياز تقوم ضد هيمنة طرف ما وأي هجوم على استقرار البلدان الأخرى. وذكر نائب الوزير الفنزويلي "أننا نتطور معا ونتقدم نحو السلام معا ويمكننا ان نسمي حركة عدم الانحياز بحركة متعددة الثقافات أيضا وتتيح الحركة فرصا جيدة لإزالة المشاكل التي تقلق البلاد".

ويمثل في الاجتماع أذربيجان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ياشار علييف. واطلع ياشار علييف على مسائل جدول أعمال بيان باكو قائلا إنه يخطط بحث المسائل العالمية والإقليمية والسياسية وكذلك ما يخص بتنمية حقوق الإنسان وغيرها. وقال إن أذربيجان تدعم القيم والاتفاقيات البناءة الخاصة بمبادئ حركة عدم الانحياز. وأضاف ان بيان باكو الختامي سيتبنى على أساس مبادئ التضامن.

وأشار المندوب الدائم الى لعب حركة عدم الانحياز دورا مهما في حل المسائل ذات الاهتمام المشترك بجانب القضايا الإقليمية والاجتماعية. وتحوي وثائق مشروع ختامي مبادئ التضامن والتفاهم. حركة عدم الانحياز ستساهم في معالجة المسائل الاجتماعية وغيرها التي تثير قلقا لدى عدد من البلدان.

هذا وقد سبق أن قال حكمت حاجييف إن المؤتمر الوزاري البيني لوزراء الخارجية في إطار حركة عدم الانحياز في موضوع "تشجيع السلام والأمن الدولي لقاءَ التنمية المستدامة" يعقد في باكو فترة 5-6 أبريل القادم بجانب تنظيم جلسة تمهيدية للمؤتمر الوزاري بمستوى المسؤولين رفيعي المستوى في 3-4 أبريل.

وأضاف ان المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء لدى الحركة والتي تحظى بصفة مراقب لديها والمنظمات الدولية والبلدان والمنظمات المدعوة له بصفة ضيوف خاصة.

وتنضم حاليا الى حركة عدم الانحياز 120 دولة بجانب 17 دولة و10 منظمة دولية مشاركة فيها بصفة مراقب.

وزاد حاجييف ان عدد المشاركين في مؤتمر باكو يزيد عن 800 مشارك بالإضافة الى اعتماد اكثر من 150 ممثل عن وسائل الإعلام المحلية والخارجية لتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر.

واكد حاجييف على التزام أذربيجان بروح ومبادئ حركة عدم الانحياز حيث تمارس أذربيجان نهجا للسياسة الخارجية موجها الى تطوير العلاقات والتعاون مع جميع الدول مع انتهاج السياسة المتزنة دون الانضمام الى أية كتلة او تحالف عسكري: "وبهذا السبب، قرر البلد بعضوية كاملة الحقوق لدى حركة عدم الانحياز عام 2011م بعد ان كانت تحظى بصفة مراقب وستستضيف أذربيجان عام 2019م اجتماع القمة الـ 18 للحركة وترأس المنظمة خلال فترة 2019-2022م."