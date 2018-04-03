منظمة شانغهاي للتعاون تبعث لأول مرة ببعثة مراقبة الانتخابات إلى أذربيجان

بكين، 3 أبريل، أذرتاج

تبعث منظمة شانغهاي للتعاون ببعثة المراقبة على الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية المقرر تنظيمها في 11 أبريل الحالي.

أفاد مراسل أذرتاج أن هذه تأتي أول بعثة مراقبة على الانتخابات في أذربيجان للمنظمة. وتضم البعثة التي يرأسها الأمين العام للمنظمة رشيد عليموف 20 عضوا بينهم مسؤولون لمقر المنظمة في بكين ومندوبون عن البلدان الأعضاء.

ومهمة البعثة دراسة الأوضاع قبل الانتخابات في أذربيجان ومراقبة سير الاقتراع في المراكز الانتخابية بباكو وسومغايت وكنجة ومحافظة أبشرون ومدينة منكجوير.

كما من المخطط عقد الأمين العام للمنظمة رشيد عليموف عددا من الاجتماعات على هامش الزيارة التي تستمر بين 5-13 أبريل.

يذكر ان منظمة شانغهاي للتعاون منظمة دولية أسست عام 2001م من جانب الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وانضمت إليها الهند وباكستان في العام السابق بصفة العضوية الكاملة فيما تتمثل أذربيجان لدى المنظمة بصفة شريك الحوار.