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    ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٤٧]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قال البنك المركزي ان حجم احتياطي النقط الأجنبي فيه كان 5 مليارات و508 مليون دولار أمريكي لأول أبريل الجاري.

    وجاء في بيان البنك المركزي ان هذا الحجم اقل بقدر مليار و075.3 مليون دولار قياس إلى نفس الفترة من العام الماضي.

    وأشار كذلك إلى ان حجم الاحتياطي ارتفع قدر 120.7 مليون دولار في شهر أبريل مقارنة بشهر مارس السابق.

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