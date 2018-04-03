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    زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 9 مليارات و471 مليون مانات في شهر أبريل السابق ليصل الحجم 2193.5 مليون مانات لأول مارس الجاري.

    وجاء في بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان ارتفع قدر 290.4 مليون مانات قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
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