الرئيس الروسي يصل أنقرة

أنقرة، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جمهورية تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقباله نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز ومسؤولون في وزارة الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في مراسم حفل وضع حجر الأساس لمحطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية.

ومن المنتظر أن يعقد رؤساء تركيا وروسيا وإيران اجتماعا ثلاثيا حول أزمة سوريا في 4 أبريل.