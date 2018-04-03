أذربيجان ينافس فرق تركيا وجورجيا واليونان

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سيشارك المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما في البطولة الدولية التي ستقام في أنطاليا في الفترة ما بين 22 – 28 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج أنه سيقام معسكر تدريبي لمنتخبنا بباكو في الفترة ما بين 15 – 21 أبريل ضمن المباريات التي ستشارك فيها فرق تركيا وجورجيا واليونان تحت 16 عاما.

سيقابل فريقنا منتخب اليونان في 23 أبريل ومع منتخب تركيا في 25 أبريل ومع منتخب جورجيا في 27 أبريل.