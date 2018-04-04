الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الشئون الخارجية الفلسطيني

باكو، 4 أبريل (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير رياض المالكي نقل الى رئيس أذربيجان تحيات واطيب امنيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وذكر الوزير الفلسطيني ان مشاركة الرئيس الاذربيجاني في اجتمع القمة الإسلامية الطارئة في قضية القدس في إسطنبول كانت مهمة جدا معربا عن شكره للرئيس إلهام علييف على الدعم في اجتماع القمة. وأشاد الضيف بأهمية مؤتمر حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو.

من جانبه أشار الرئيس إلهام علييف الى أهمية مشاركة وزير الشئون الخارجية الفلسطيني في هذا المؤتمر. وأكد الرئيس ان أذربيجان دائما الى جانب دولة فلسطين وشعبها واصفا مشاركة البلد في اجتماع قمة إسطنبول بالمؤشر على هذا التضامن.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات واطيب امنيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما طلب من الوزير نقل تحياته اليه أيضا.