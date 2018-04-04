بحث أزمة سوريا في أنقرة
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١١]
أنقرة، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
بدأ رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني مناقشات حول الأزمة السورية في أنقرة.
أفادت وكالة أذرتاج أن رؤساء الدول سيجرون مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المناقشة.
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