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    بحث أزمة سوريا في أنقرة

    ٠٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١١]

    أنقرة، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    بدأ رؤساء تركيا وروسيا وإيران رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني مناقشات حول الأزمة السورية في أنقرة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رؤساء الدول سيجرون مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد المناقشة.

    AZERTAG.AZ :بحث أزمة سوريا في أنقرة
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