الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدولة لشئون الإعلام في الأردن – إضافة

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الرابع من أبريل محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية.

أفاد مراسل أذرتاج ان محمدا المومني نقل تحيات وأحسن تمنيات الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين الى الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني. وذكر الضيف ان بلاده تكن مشاعر المودة العميقة لزعامة الرئيس إلهام علييف وأذربيجان والشعب الأذربيجاني. وزاد محمد المومني ان إنجازات أذربيجان متابعة في الأردن باهتمام مبلغا ان أذربيجان أصبحت بلدا نموذجيا يستضيف الاجتماعات والفعاليات الدولية الهامة.

وأشار محمد المومني الى دور كبير تلعبه علاقات الصداقة الشخصية بين الملك الأردني والرئيس الأذربيجاني في العلاقات الثنائية بين البلدين منوها الى صدور توجيهات عن الملك الأردني بشأن تطوير التعاون السياسي والاقتصادي مع أذربيجان. وأثنى وزير الدولة لشئون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية محمد المومني باستضافة أذربيجان المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز معبرا عن امتنانه من دعوته للمشاركة فيه.

وعبر الرئيس إلهام علييف الارتياح من الكلمات الرقيقة مؤكدا مساهمة علاقات الصداقة الشخصية له مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في تطوير العلاقات بين البلدين. وابلغ رئيس الدولة أن الأردن بلد صديق بالنسبة لأذربيجان مشيرا إلى وجود العلاقات الحسنة بين البلدين في المجال السياسي مشددا على ضرورة توسيع التعاون اقتصاديا ومن ضمنه زيادة حجم التبادل التجاري واستخدام إمكانات استثمارية. وذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان أن أذربيجان تحولت إلى مكان تنظم فيه الفعاليات الدولية المهمة متناولا أهمية المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز وأعرب عن أمله في تحقق تعاون ناجح في المسائل ذات الاهتمام المشترك خلال فترة رئاسة أذربيجان هذه المنظمة.

كما ابدى الرئيس إلهام علييف شكره على تحيات الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين وطلب نقل تحياته إلى الملك الأردني.