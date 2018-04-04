باكو، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده