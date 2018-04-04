الرئيس إلهام علييف يلتقي السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
باكو، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي.
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