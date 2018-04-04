الرئيس إلهام علييف يلتقي بأنور محمد قرقاش – إضافة

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 4 أبريل اليوم بوزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش مع الوفد المرافق له.

أفادت مراسلة أذرتاج أن وزير الدولة الدكتور أنور قرقاش نقل تحيات رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الى رئيس الدولة. وتناول أهمية المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو متذكرا بامتنان لقاء عقد سابقا مع رئيس الدولة. واهتم وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العلاقات بين البلدين مشيدا بتسهيل نظام تأشيرة دخول للسائحين في أذربيجان مبلغا ان هذه الخطوة قد أعطت دفعة كبيرة لعمل وفود عدد عديد من السائحين من بلاده الى أذربيجان.

ونوه رئيس الدولة الى أهمية مشاركة أنور قرقاش في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو. وابلغ الرئيس إلهام علييف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بنجاح مؤكدا بامتنان على تزايد عدد السائحين إلى أذربيجان من الإمارات سنة بعد سنة. وتطرق رئيس الدولة إلى الأعمال المنفذة في مجال تنمية السياحة في أذربيجان قائلا تخطيط اتخاذ خطوات إضافية للمزيد من تسهيل إجراءات منح تأشيرة دخول وذكر أهمية زيارة السائحين الوافدين من الإمارات ليس لباكو فقط بل وللأقاليم أيضا.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول المسائل الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس إلهام علييف شكره على تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فيما طلب بنقل تحياته هو إلى الرئيس الإماراتي أيضا.