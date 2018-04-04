قتيل و13 جريحا باصطدام الحافلة بسيارة في قازاخ

قازاخ، 4 أبريل، أذرتاج

لقي شخص حتفه وأصيب 12 آخر جراء اصطدام الحافلة بسيارة في محافظة قازاخ غرب البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن فرع قازاخ للوزارة تلقت بلاغا باصطدام حافلة بسيارة كلاهما من طراز مرسيديس على الطريق السريع الواصل إلى حدود جورجيا. وباشرت قوى الإنقاذ والإجلاء الحادث واتضح أن سائق السيارة الخفيفة المدعو ضيالي زاهد أوروجوف من مواليد 1950م لقي حتفه داخل المركبة المنكوبة حيث انتشلت جثته منها من قبل طاقم الإنقاذ لتسليمها إلى جهات معنية. كما أن سائق الحافلة و12 راكبا أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة ونقلوا إلى مستشفى قازاخ المركزي لتلقي العلاج.