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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الخارجية الهندية

    ٠٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٢]

    باكو، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الخارجية الهندية
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