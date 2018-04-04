مؤتمر صحفي مشترك للرؤساء التركي والروسي والإيراني في أنقرة
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
أنقرة، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
انعقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك حول نتائج المفاوضات الثلاثية المتعلقة بالأزمة السورية بين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني في أنقرة.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرؤساء تبادلوا آراءهم حول إراقة الدماء في سوريا والتحييد الكامل للجماعات الإرهابية وحماية السلامة الإقليمية للبلاد وعودة اللاجئين وتدمير الأنقاض والحكم السياسي المستقبلي.
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