مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حريق مركز تجاري

موسكو، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أجهزة الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء نحو 300 شخص من مركز "بيرسيوس للأطفال" التجاري في العاصمة موسكو وذلك إثر اندلاع حريق فيه.

قتل شخص واحد عامل في المركز التجاري. أصيب 3 من عاملي الهيئة الفدرالية لمواجهة الحرائق. بلغت مساحة الحريق 80 مترا مربعا، وقد تم إخماده.

أعلن رئيس الإدارة العامة لوزارة الطوارئ الروسية: "تم نقل ضحايا الحريق إلى المستشفى بواسطة مروحيتين إسعاف".