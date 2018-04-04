جدول الجولة الـ22 لدوري الدرجة الأولى

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

تنطلق الجولة الثانية والعشرون من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الخامس من أبريل وتشمل على يومين.

أفاد مراسل أذرتاج أن الجولة تفتتح في إيميشلي حيث يضيف ميل موغان زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان على ملعب حيدر عليييف فيما يحل صباح ضيفا على شوالان بضاحية باكو في إستاد أذال أرينا.

وفي اليوم الثاني السادس من أبريل الجمعة يلتقي بناء مع زاقاتالا ضيفا عليه في ملعب زاقاتالا المركزي وخزر يضيف الجيش الرياضي في انتر ارينا بينما يتنافس اقصو ضيفا على طوران الطاووسي في إستاد طاووس المركزي.