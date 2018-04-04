منسك تستضيف اجتماع وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة

منسك، 4 أبريل، أذرتاج

قالت سفارة أذربيجان في بلاروس أن أذربيجان تشارك في اجتماع وزراء الخارجية لدول رابطة الدول المستقلة المقرر تنظيمها في منسك في 6 أبريل الجاري بمستوى نائب الوزير.

أفاد مراسل أذرتاج عن بيان السفارة أن الوفد الأذربيجاني يشارك فيه برئاسة نائب وزير الخارجية خلف خلفوف.

كما جاء في بيان وزارة الخارجية البلاروسية أن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية للرابطة يحوي 12 مسألة وهي مسائل خاصة بالتعاون بين بلدان رابطة الدول المستقلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم وكذلك مناقشات في السياسة الخارجية بين بلاد الرابطة.

كما يبحث الوزراء في الاجتماع مسائل تتعلق بالفعاليات المنسقة لأجهزة إنفاذ القانون لبلدان الرابطة وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي.