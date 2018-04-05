الرئيس إلهام علييف يلتقي النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٥]
باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية صربيا إفيكا داتشيتش.
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