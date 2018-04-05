باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

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