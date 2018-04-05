باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج) التقى نائب وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال كريم ولييف مع الوفد تحت قيادة وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي في إطار مؤتمر الأمن الدولي السابع المنعقد في موسكو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تمت مناقشة التعاون العسكري الثنائي والأمن الإقليمي في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وإيران

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