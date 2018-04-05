إسطنبول، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج) قدمت جمعية الهلال الأحمر التركي مساعدات إنسانية بقيمة 630 مليون دولار أمريكي للأشخاص الذين يعانون من أزمة في سوريا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى يتم قطع جذور المنظمات الإرهابية تماما في سوريا.

AZERTAG.AZ : تركيا تقدم مساعدة إنسانية بقيمة 630 مليون دولار إلى سوريا

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